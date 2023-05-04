Дублин, 4 мая, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп 4 мая обсмеял физические способности действующего американского лидера Джо Байдена, после чего заявил, что «трижды может» выиграть президентские выборы в 2024 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Трампа позабавили навыки Байдена по игре в гольф. Во время посещения гольф-клуба в графстве Клэр в Ирландии, экс-президент пообщался с журналистами. После первого удара по мячу Трамп сразу же обратился к ним с вопросом.

«Думаете, Байден может это сделать?» — иронично поинтересовался он.

Трамп назвал своего визави некомпетентным и уверенно ответил, что одолел бы его на президентских выборах трижды. Его слова процитировало издание Irish Examiner.

Выборы в США намечены на ноябрь 2024 года, и Трамп ранее уже анонсировал своё в них участие. Байден также официально заявил, что будет вновь баллотироваться. Если его переизберут, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

Трамп ранее заявил, что не станет больше называть экс-госсекретаря Хиллари Клинтон «продажной», как он делал во время предвыборной кампании в 2016 году. Данный эпитет он отдаст Джо Байдену, так как ему он по заслугам, ведь, по мнению Трампа, «в истории американской политики никогда не было кого-то столь же бесчестного».