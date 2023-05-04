Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате средств

Одесса, Украина, , 16:57 — REGNUM Мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу по делу о заводе «Краян», сообщили 4 мая в специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины.

Геннадий Труханов © Стрингер/РИА Новости

«Высший антикоррупционный суд взял мэра под стражу с правом внесения залога в 13 млн гривен», — уточнили в ведомстве.

Мэра арестовали по делу о растрате более 92 млн гривен при покупке административного здания обанкротившегося завода «Краян».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Труханова допрашивали сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины. При этом 9 декабря пресс-служба национального антикоррупционного бюро сообщила о том, что троих заместителей мэра Одессы заподозрили в совершении коррупционных преступлений.

В 2022 году Труханов выступил за проведение переговоров с Россией. Он сказал, что Киеву необходимо искать компромиссы и «избегать логики стенка на стенку». Тогда же он подверг критике президента Украины за то, что тот не предоставил большую автономию регионам и муниципалитетам.

В феврале 2023 года ряд высокопоставленных чиновников уволили из украинского правительства в ходе крупнейшей кадровой чистки. Президент заявлял о волне увольнений чиновников, которые не соответствуют «принципиальным требованиям». Еврокомиссия рекомендовала Киеву усилить борьбу с коррупцией в рамках подготовки к вступлению страны в ЕС. По словам экс-советника главы офиса президента Алексея Арестовича, глава государства не смог победить коррупцию, так как у власти должен быть человек, который бы «не воровал и не поощрял воровство».