Лидеры коренных народов Содружества потребовали от Карла III извинений за колонизацию

Лондон, , 17:11 — REGNUM Королю Великобритании Карлу III предложили принести извинения за последствия колонизации, сообщила газета Guardian. Обращение британскому монарху направили лидеры стран Содружества наций.

Карл III Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Британскому монарху поступило письмо от лидеров коренных народов Содружества наций. Под письмом поставили подпись представители 12 стран, в том числе Канады, Австралии, Новой Зеландии, Антигуа и Барбуды, Багамских Островов, Белиза, Гренады, Ямайки, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Люсии.

Авторы послания предложили Карлу III готовить официальные извинения и возмещение ущерба бывшим британским колониям.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем британского монарха, короля Карла III, в день его коронации 6 мая 2023 года признать ужасающие последствия и наследие геноцида колонизации коренных и порабощённых народов», — говорится в обращении к королю Великобритании.

Авторы письма напомнили Карлу III, что он год назад (тогда он был принцем Чарльзом) сказал главам правительств Содружества, что пришло время признавать ошибки прошлого.

Коронация Карла III состоится через два дня — 6 мая в Вестминстерском аббатстве. На следующий день в Лондоне состоится концерт с участием мировых звезд и «коронационного хора», а также «большой обед».

После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 г. он считается царствующим королём Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, а также главой Содружества наций.