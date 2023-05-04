Санкт-Петербург, 4 мая, 2023, 16:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге подозреваемого в убийстве школьницы заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

На аресте 16-летнего подростка настаивало следствие.

«4 мая 2023 года судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения в отношении соучастницы преступления. Решается вопрос о предъявлении им обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, жестокое убийство 13-летней девочки было совершено в Санкт-Петербурге в конце апреля. По подозрению в преступлении полиция задержала 16-летнего местного жителя и его 15-летнюю знакомую, которая снимала расправу над школьницей на камеру. В ходе допроса молодой человек признался в содеянном и показал место в лесном массиве, где они с подругой закопали тело девочки.

По данным следствия, определённого мотива убийства у подозреваемых не было. На преступление они пошли «ради собственного самоутверждения», ради лайков в социальных сетях.

Об исчезновении дочери в полицию сообщила мать девочки. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.