В Свердловской области запретили использование беспилотников
Екатеринбург, 4 мая 2023, 16:50 — REGNUM Власти Свердловской области ввели в регионе запрет на запуск и использование беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в региональном департаменте информационной политики, запрет будет действовать до соответствующего постановления.
«Запрет, согласно устанавливающему его указу губернатора, будет действовать до снятия особого режима реагирования на возникшие угрозы, ранее введённого на Среднем Урале главой государства», — заявили в департаменте.
Отмечается, что теперь запускать дроны на территории Свердловской области имеют право только правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти региона, а также предприятия, выполняющие гособоронзаказ.
Ранее запреты на запуск беспилотных летательных аппаратов также ввели в Москве, Московской, Ленинградской и ряде других областей. В Ставропольском же крае запрет на использование гражданских беспилотников действует ещё с конца марта.