Екатеринбург, , 16:50 — REGNUM Власти Свердловской области ввели в регионе запрет на запуск и использование беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в региональном департаменте информационной политики, запрет будет действовать до соответствующего постановления.

Знак «Бесполётная зона» © Илья Питалев/РИА Новости

«Запрет, согласно устанавливающему его указу губернатора, будет действовать до снятия особого режима реагирования на возникшие угрозы, ранее введённого на Среднем Урале главой государства», — заявили в департаменте.

Отмечается, что теперь запускать дроны на территории Свердловской области имеют право только правоохранительные органы, исполнительные органы государственной власти региона, а также предприятия, выполняющие гособоронзаказ.

Ранее запреты на запуск беспилотных летательных аппаратов также ввели в Москве, Московской, Ленинградской и ряде других областей. В Ставропольском же крае запрет на использование гражданских беспилотников действует ещё с конца марта.