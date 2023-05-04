В Буденновском и Пролетарском районах Донецка нашли обломки сбитого ПВО объекта

Донецк, , 16:46 — REGNUM В Донецке сработала система ПВО, обнаружили обломки сбитого объекта. Об этом 4 мая в Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Донецк © Николай Тришин/ТАСС

«По предварительной информации, на пограничной территории Буденновского и Пролетарского районов обнаружены обломки сбитого объекта. Наблюдается задымление», — говорится в сообщении.

Подробности инцидента уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотник ВСУ Shark, предназначенный для выполнения разведывательных задач, сбили под Белгородом. Shark предназначен не только для сбора разведданных, но и для корректировки направления ударов ракет ВСУ, в том числе и ракет РСЗО M142 HIMARS. Дрон пересёк российскую границу и пролетел около 5,5 километра. Отмечается, что специалисты не обнаружили на дроне каких-либо взрывных устройств, однако обратили внимание на камеру с 30-кратным зумом. Благодаря такой оптике беспилотник мог вскрыть российские позиции на расстоянии нескольких километров.