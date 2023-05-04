Гаага, Нидерланды, 4 мая, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Бельгия начала использовать на военную поддержку Киева доходы от замороженных в стране российских активов. Об этом 4 мая объявил бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо на совместной конференции в Гааге с премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press Александер Де Кроо

«Мы получили примерно 200 млн евро доходов с российских активов, замороженных в Бельгии, и мы используем эти фонды только для поддержки военных усилий Украины и поддержки украинских беженцев в Бельгии», — сказал Де Кроо.

По его мнению, Бельгия сможет пойти ещё дальше, продолжаются поиски оснований для изъятия всех удерживаемых активов. В королевстве заморозили 180 млрд евро активов Центробанка РФ. Де Кроо заявил, что Бельгия в этом вопросе стала лидером в ЕС.

Бельгийский премьер считает изъятие российских средств на вооружение для Киева обоснованным «с экономической и моральной точки зрения».

Ранее в Евросоюзе неоднократно заявляли, что ищут законные обоснования для изъятия замороженных российских активов, но не могут найти. Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов отметил, что активы рано или поздно вернутся России, поскольку их изъятие противоречит нормам международного права.

Президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах при изъятии активов РФ за рубежом. В этом случае будет введено внешнее управление на активы недружественных государств.