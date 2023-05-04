Щелковский район, Московская область, 4 мая, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева могли отравить. Такую версию не исключил сын покойного Егор. О вероятной насильственной смерти отца он заявил в беседе с Super.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Сын покойного модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев на похоронах отца в подмосковном Щелково

Людей, которых подозревает в преступлении, Егор Зайцев не назвал, но отметил, что точно не ближний круг.

«Врагов в окружении хватает. Но это явно не те, кто с ним все эти годы», — сказал он.

Об официальной причине смерти своего отца Егор Зайцев информацию не представил.

Как сообщало ИА REGNUM, модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в Москве на 86-м году жизни. Ранее в тот же день его госпитализировали из-за кровоизлияния в желудке. Пациенту провели компьютерную томографию, потом перевезли в реанимацию, но спасти жизнь врачам не удалось.

Прощание с модельером состоялось в Щёлково в Московской области 4 мая. В последний путь его проводили аплодисментами и криками «Браво!» Похоронили Зайцева на Здеховском кладбище. Сын Зайцева Егор отметил, что решил похоронить отца на простом кладбище, как он этого и хотел. Кутюрье, несмотря на известность, был простым человеком.