ВЦИОМ: для 65% россиян День Победы является самым важным праздником

Москва, , 16:38 — REGNUM Большая часть россиян (65%) считает День Победы наиболее важным праздником, который остаётся первым в списке праздников на протяжении последних пяти лет. Это следует из опубликованных 4 мая результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Парад Победы в Великой Отечественной войне Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что исследование провели 23 апреля путём всероссийского телефонного опроса, в нём приняло участие 1600 совершеннолетних жителей России. Предельная погрешность опроса с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как следует из полученных результатов, для 63% респондентов День Победы связан с военным парадом, ещё для 58% опрошенных — с георгиевской лентой, для 54% — с акцией «Бессмертный полк», для 45% — с Вечным огнём, для 43% — с песнями времён войны и для 38% — с праздничным салютом.

Также указывается, что участвовавшие в Великой Отечественной войне родственники имеются у 89% участников опроса и старшее поколение лучше знает об участии своих предков в войне. При этом 66% респондентов заявили, что Советский Союз победил бы нацистскую Германию и без союзников, с этим не согласились 22% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военный парад в честь Дня Победы в Москве состоится без каких-либо сокращений. Он добавил, что глава государства Владимир Путин не отменил своё выступление на параде.