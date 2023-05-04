Сын Зайцева о похоронах на «престижном» кладбище: это для «нищебродов в душе»

Москва, , 16:36 — REGNUM Егор Зайцев, сын покойного модельера Вячеслава Зайцева, объяснил решение похоронить отца на Жегаловском кладбище в Щёлкове, сообщило 4 мая Life.

Сын покойного модельера Вячеслава Зайцева Егор Зайцев на похоронах отца в подмосковном Щёлково © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Здесь, потому что он, во-первых, хотел…» — сказал Егор Зайцев.

Кроме того, сын модельера рассказал, что отец не был пафосным человеком, несмотря на общественное мнение о нём.

«Очень простой и очень домашний. Все эти якобы престижные кладбища, это для нищебродов в душе», — пояснил сын.

По его словам, модельер 30 лет прожил в Щёлково.

Как сообщало 4 мая ИА REGNUM, в Московской области завершилось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым. На кадрах с места прощания, видно, как гроб с телом модельера вынесли из храма под аплодисменты. Друзья, близкие и почитатели таланта Зайцева выкрикивали кутюрье слова благодарности: «Спасибо. Браво, Слава!» Проводить модельера в последний путь пришли стилист Сергей Зверев, народная артистка России Надежда Бабкина и отец эстрадного певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в Москве на 86-м году жизни. Ранее в тот же день его госпитализировали из-за кровоизлияния в желудке. Пациенту провели компьютерную томографию, потом перевезли в реанимацию, но спасти жизнь врачам не удалось.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Зайцева в связи с его кончиной. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала Зайцева советским и российским первопроходцем в мире моды, который вывел страну на самые престижные подиумы.