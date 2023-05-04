Клин, Московская область, 4 мая, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В Подмосковье на произодстве погибла сотрудница Клинского хлебозавода, сообщил 4 мая РЕН ТВ.

Владимир Астапкович/РИА Новости Хлебозавод

Известно, что женщина занималась мойкой оборудования в цеху, в том числе тестомесильного аппарата. По предварительным данным, сотрудница упала в машину и погибла под лопастным винтом.

Погибшую нашли спустя два часа, после того, как коллеги заметили её длительное отсутствие.

По факту гибели сотрудницы комбината проводится проверка.

В России с 1 сентября прошлого года действуют новые нормы в сфере охраны труда. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, правительство отменило устаревшие требования, касающиеся обучения по охране труда.