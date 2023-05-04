Киев, 4 мая, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Жители Украины обеспокоены из-за того, что власти страны устраняют своих политических конкурентов, прикрываясь «борьбой со шпионами». Об этом 4 мая сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как пишет издание, в стране нарастает тревожность из-за того, что не все последние дела о государственной измене на Украине были обоснованными.

«Некоторые подозревают, что охота за шпионами сливается с политической охотой на ведьм», — говорится в публикации и уточняется, что жители Украины опасаются, что чаще всего такого рода поиск предателей объясняется преследованием политиками личных целей и попытками сокрытия коррупции или других нарушений закона.

В качестве примера приводится дело обвиняемого в госизмене экс-начальника управления СБУ Харьковской области, который, как утверждают в офисе генпрокурора Украины, организовывал попытки отстранить главу администрации региона от власти, дискредитировал местные власти с помощью распространения в СМИ недостоверной информации.

По данным издания, которое получило доступ у украинских ведомств к этому делу, в этих документах оно не нашло подтверждений таких обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля журналист Сеймур Херш рассказал, что глава ЦРУ Уильям Бернс отчитал президента Украины за коррупцию и за то, что украинские чиновники разъезжают по стране на новых автомобилях Mercedes. Американский журналист назвал запредельной коррупцию на Украине.