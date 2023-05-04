Париж, 4 мая, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Жители французского города Сент, расположенного на западе страны, перекрыли железнодорожные пути в знак протеста в связи с визитом президента Эммануэля Макрона.

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«В рамках спонтанной демонстрации люди вышли на железнодорожные пути в Сенте», — сообщила в Twitter организация Revolution Permanente.

На опубликованных в социальной сети кадрах видно, как десятки манифестантов с флагами идут по железной дороге. По информации источника, акцию протеста остановила полиция.

При этом в лицее в приморской Шаранте, где должно пройти выступление французского лидера, частично отключили электричество.

Как сообщало ИА REGNUM, французские города вновь охватили акции протеста. В годовщину переизбрания Эммануэля Макрона на второй срок в апреле участники акции протеста требовали отставки президента. В основном в акциях участвовали молодые люди. Они скандировали и требовали отставки главы государства, устроив какофонию с помощью пустых кастрюль.

Жители французского Гренобля, выступающие против пенсионной реформы, 25 апреля сожгли чучело Эммануэля Макрона. Уточняется, что перед сожжением демонстранты избили манекен с фото Макрона железным прутом. Они скандировали антимакроновские лозунги: «Людовик XVI, мы обезглавили его, Макрон, мы собираемся повторить».

Массовые протесты во Франции вызвало решение президента повысить пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет к 2030 году.