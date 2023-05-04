Минобороны: российские штурмовые отряды взяли под контроль два квартала в Артёмовске

Артемовск, , 16:14 — REGNUM Российские штурмовые отряды за прошедшие сутки в ходе боевых действий взяли под контроль ещё два квартала Артёмовска Донецкой Народной Республики. Об этом в четверг, 4 мая, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Артемовск © Евгений Биятов/РИА Новости

«На донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артёмовска», — заявил генерал-лейтенант.

По его словам, штурмовые отряды выполняют свои задачи при поддержке авиации и огня артиллерии. Артиллерийский удары наносили по подразделениям трёх бригад Вооружённых сил Украины на юго-западных окраинах города.

Также в Министерстве обороны подчеркнули, что дислоцированные в Артёмовске и прикрывающие российские штурмовые отряды подразделения ВДВ России успешно пресекли попытки ВСУ провести контратаку с флангов.