Француз прорвался через шлагбаум на границе Польши, чтобы строить в России «дальнейшую жизнь»

Варшава, , 16:25 — REGNUM Француз протаранил шлагбаум на границе Польши из-за сильного желания оказаться в России. Ситуация произошла 4 мая на пункте пропуска в Гжехотках.

Пункт пропуска «Мамоново-2-Гжехотки» на российско-польской границе © Игорь Зарембо/РИА Новости

Citroen под управлением 36-летнего мужчины планировал выехать на территорию России, но пограничники не пропустили его из-за отсутствия необходимых документов. Поначалу водитель развернулся и покинул КПП, но вскоре появился вновь, ускорился и протаранил шлагбаум, чтобы как можно быстрее попасть в Россию. Остановился француз только, когда увидел разворачиваемую пограничниками полосу с шипами.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Варминско-Мазурского отдела польской Пограничной стражи Мирославу Александрович, мужчину немедленно задержали и допросили. Он заявил, что «планировал в России свою дальнейшую жизнь».

За совершённые действия француза оштрафовали на сумму около 240 долларов. В его автомобиле обнаружили патроны для охотничьего ружья, на которые он не имел разрешения, за что он также заплатил штраф около 120 долларов. После этого нарушителя отпустили.

Между тем в ФСБ сообщили, что число иностранных туристов, посетивших Россию за первый квартал 2023 года увеличилось на 17,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Исходя из статистики, с января по март российскую границу иностранные путешественники пересекли 3,3 миллиона раз.