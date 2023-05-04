Орск, Оренбургская область, 4 мая, 2023, 16:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области бездомных собак заживо замуровали под бетонными плитами. Жители одного из домов на улице Горького в Орске уверены, что это сделал сосед из дома напротив. Об этом сообщил портал ORSK. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

Издание отметило, что конфликт разразился на почве того, что мужчине, как утверждают горожане, не нравилось то, что во дворе их дома проживает стая бездомных собак, которых уже три года прикармливают неравнодушные соседи.

Зоозащитники утверждают, что собаки стерилизованные и чипированные.

Как рассказали местные жители, мужчина уже в третий раз предпринимает попытку избавиться от четвероногих. На этот раз в бетонной западне оказались пять собак. Спасти удалось только четверых, одна погибла.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля бездомные собаки загрызли мальчика в Промышленном районе Оренбурга. После произошедшего губернатор региона Денис Паслер заявил, что в области отловят всех неучтённых собак, территории будут обследованы. Он также предложил внести в законодательство поправки, позволяющие «гуманно усыплять» животных, которые ведут себя агрессивно и представляют угрозу для людей.

В конце апреля в городе произошла очередная трагедия. Бездомная собака напала на шестилетнего ребёнка. Мальчика доставили в больницу с пораненной рукой.