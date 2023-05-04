Щелковский район, Московская область, , 16:20 — REGNUM Модельера Вячеслава Зайцева похоронили 4 мая на кладбище в Щёлково. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Люди во время прощания с модельером Вячеславом Зайцевым на Жегаловском кладбище © Сергей Бобылев/ТАСС

Проститься с ним пришли сын Егор, внучка Маруся и другие близкие. На кладбище также приехали стилист и шоумен Сергей Зверев, народная артистка России Надежда Бабкина, отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров и ряд других знаменитостей. Тело отпевали в соборе Троицы Живоначальной.

«И Карден, и Диор, и Сен-Лоран — он был в одном лице у нас в стране», — сказал журналистам Зверев про скончавшегося модельера.

Сын Зайцева Егор отметил, что решил похоронить отца на простом кладбище, как он этого и хотел. Кутюрье, несмотря на то, что был знаменитостью, был простым человеком.

«Все эти якобы престижные кладбища, знаете, это для этих титушек и нищебродов в душе», — сказал Егор Зайцев. Как сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в Москве. Ему было 85 лет. Его в тот день госпитализировали с кровоизлиянием в желудок. Врачи не смоли спасти жизнь модельеру.

2 мая скончался другой известный модельер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет. Он в последние годы боролся с онкозаболеванием.