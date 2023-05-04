Колумнист 19Fortyfive Касс назвал «худшим кошмаром Байдена» войну США с Россией на Украине

Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Для американского президента Джо Байдена вовлечение США в прямой конфликт с Россией на Украине станет самым «худшим кошмаром». Такое мнение 4 мая высказал обозреватель 19Fortyfive Харрисон Касс.

Джо Байден © EPA/ETIENNE LAURENT/ТАСС

По его мнению, у конфликта на Украине имеется потенциал для более масштабного и серьёзного противостояния и в первую очередь из-за связей Киева с Вашингтоном.

«Третья мировая война с Россией — худший кошмар Байдена», — написал Касс.

Он отметил, что считает, что вмешательство НАТО в этот конфликт не сможет оправдать вложенных в это человеческих жизней и финансовых затрат. При этом колумнист рекомендовал властям США не брать на себя такой серьёзный риск и не провоцировать ядерную войну с Москвой, так как это станет катастрофой для всего мирового сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирования конфликта на Украине, по его мнению, можно добиться достаточно легко. Он добавил, что ему для этого хватило бы 24 часов на посту главы государства.