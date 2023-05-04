Политолог Дробницкий: Джилл Байден в определённом смысле управляет мужем

Москва, , 16:49 — REGNUM В американском истеблишменте обострилась борьба разных групп влияния, что стало результатом начавшегося развала Pax Americana (период стабильности в западных странах, установившийся после Второй мировой войны. — Прим. ред.). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Джилл и Джо Байден, 2016 (фото из журнала Vogue) © Alex Wong

Так он прокомментировал версию бывшего сотрудника Конгресса США Брэндона Вейхерта о том, что подлинным президентом США является первая леди Джилл Байден, которая будто бы оказывает огромное влияние на руководителя государства и своего мужа Джо Байдена.

«Конечно, Джилл Байден в определённом смысле управляет мужем. И если нужно что-то от Джозефа Байдена, то обращаются к ней. И это похоже на правду — посмотрите в каком состоянии лидер «свободного мира». И если бы она даже принимала за него политические решения — это было бы не первый раз в американской истории. Вспомним хотя бы последние годы правления Вудро Вильсона. И тогда тоже многие обращались к его жене», — согласился Дробницкий.

Но, как подчеркнул эксперт, дело не в том, что скажет президент или его жена. Проблема вашингтонского истеблишмента заключается в том, что непонятно, кто вообще принимает решения.

«Ясно, что не Джилл Байден. Это можно гарантировать. Администрация расколота на фракции, на кланы, которые сильно противодействуют друг другу. И поле их аппаратной войны друг с другом — это весь мир, — констатировал эксперт. — Попытка найти одного человека, который руководит лично Байденом, напрасна. Байден был взят на эту должность вовсе не для того, чтобы руководить США. Он был взят в роли местоблюстителя. Президент есть? Есть! А дальше поработают институты. Но выяснилось, что никакие институты не работают, а работают гораздо более древние и понятные законы. И создать когерентную (внутренне взаимосвязанную. — Прим. ИА REGNUM) администрацию не удалось».

По его словам, проблема состоит в том, что каждая из группировок принимает свои решения и порой не ставит в известность другие. И это опасная ситуация.

«За всем стоят разные группы интересов, которые противоречат друг другу. Не нужно искать рептилоидов или Ротшильдов. Все интересы проявлены. Есть интересы транснациональных корпораций, банков, промышленных групп, чисто политических выдвиженцев, не укорененных в финансы или бизнес. Мы сейчас присутствуем при развале Pax Americana, и борьба этих групп обострилась. А у Джилл Байден задача попроще: сделать так, чтобы муж пошёл на выборы 2024 года», — пояснил Дробницкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Вейхерта, которое он изложил американскому военную журналу 19FortyFive, реальным руководителем США оказалась супруга Джозефа Байдена, пользующаяся большим влиянием на своего мужа. Вейхерт сообщил, что Джилл всегда находится рядом главой Белого дома и может считаться «реальной силой, стоящей за троном». Фактически Джилл Байден стала первой неизбранной женщиной — президентом Соединённых Штатов.