Париж, 4 мая, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что отстранение россиян противоречит основам спорта. Об этом он сообщил изданию Francs Jeux.

Алексей Филиппов/РИА Новости Мартен Фуркад

«Убежден в том, что мы должны рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях», — сказал французский биатлонист.

По его словам, исключение российских или белорусских спортсменов из соревнований из-за национальности является дискриминацией и противоречит фундаментальным ценностям спорта.

«Наша национальность или политические убеждения не должны мешать нам соревноваться друг с другом», — уточнил Фуркад.

Он также рассказал, что 15 лет выступал за сборную Франции, но никогда не защищал позиции или решения французского правительства.

«Я соревновался как спортсмен, человек и соперник для всех, кто выстраивался со мной в очередь», — пояснил свою позицию биатлонист.

Фуркад также выступил за то, чтобы спортсмены со всего мира поднялись над политикой и пропагандой, чтобы соревноваться на честном и равноправном поле соревнований.

При этом спортсмен подчеркнул, что понимает позицию украинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Фуркад уже поднимал вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Тогда он сказал, что без спортсменов из разных стран Олимпийские игры 2024 года в Париже не будут полноценными.

На слова французского биатлониста отреагировала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова. Спортсменка заявила, что Фуркад хорошо понимает, какая может быть Олимпиада без российских спортсменов. Она добавила, что хотелось бы, чтобы и другие страны и спортсмены выступили в поддержку, не боясь ничего, например, финны или шведы.

Отмечалось, что против допуска России и Белоруссии к Олимпийским играм выступили 35 стран, в том числе США, Германия, Франция, Польша и Великобритания.