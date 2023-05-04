Тобольск, Тюменская область, 4 мая, 2023, 15:50 — ИА Регнум. В Тобольске воспитанница детского сада умерла во время прогулки. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе следственного управления тюменского СК.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Во время утренней прогулки на территории детского сада в игровом детском домике, расположенном на площадке, обнаружено тело ребёнка 2019 года рождения без признаков насильственной смерти», ― уточнили в ведомстве.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допрашивают сотрудников детского сада, родных и близких ребёнка. Причину смерти девочки установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января трагический случай произошёл в Екатеринбурге. Во время катания с горки, которая находится на территории детского сада, девочка получила травму. Малолетняя воспитанница зацепилась находившимся у неё на шее шарфом за конструктивный элемент горки. Воспитатель пыталась помочь девочке, затем ребёнка госпитализировали. К сожалению, спасти её жизнь не удалось. Следователи возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.