Представитель МИД России Захарова назвала выступление Зеленского в МУС бредом наркомана

Москва, , 16:03 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление о «войне» президента Украины Владимира Зеленского, сказанное им во время выступления в Международном уголовном суде в Гааге 4 мая. Дипломат обратила внимание на слова о том, что Украина хочет «сделать эту войну последней в мире».

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Президент Украины 3 мая прибыл в Нидерланды на встречу с премьером страны Марком Рютте, главой МИД Вопке Хукстрой и главой минобороны Кайсой Оллонгрен.

При этом лидер правой нидерландской партии Каролина ван дер Плас отказалась встречаться с ним, подчеркнув первоочерёдную важность 4 мая как дня поминовения голландских жертв Второй мировой войны и других конфликтов.