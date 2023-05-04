Путин поручил главе Минэкономразвития продолжать помощь пострадавшему бизнесу в Белгородской области

Москва, , 15:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову продолжать восстанавливать предприятий в Белгородской области, пострадавшие в результате обстрелов украинских войск. Он заявил об этом 4 мая на встрече с главой Минэкономразвития.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Я вас прошу продолжить эту работу и помочь им», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что бизнес пострадал от обстрелов ВСУ не только в Белгородской области, но и в Крыму, а также в Брянской и Курской областях.

В свою очередь, Решетников рассказал, что посетил пострадавшие от обстрелов предприятия области, в частности химическое предприятие в Шебекино. По его словам, ВСУ фактически уничтожили химическое производство, однако работники уже самостоятельно начали его восстановление.

«Там сильные люди работают», — прокомментировал его слова президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая ВСУ обстрелом Алчевска в ЛНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS разрушили два помещения мясоперерабатывающего цеха. Украинские войска выпустили по городу две ракеты.