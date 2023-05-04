Захарова ответила на заявление Белого дома о том, что он якобы не знает виновников атаки на Кремль

Москва, , 15:33 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Белого дома о якобы непричастности США к атакам дронов на Кремль. Она напомнила, что обычно США сразу заявляют о своей информированности даже по весьма сомнительным вопросам.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Белый дом всегда «обладал данными». Горшочек перестал варить?» — написала Захарова в Telegram-канале

Она также отметила, что с отравляющими веществами, которые получили название «Новичок», дела шли шустрее.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил 4 мая с заявлением, что власти США ещё не располагают данными о том, что именно произошло, и потому пока не готовы давать оценки этому событию. Кроме того, он заверил, что сам Вашингтон «не причастен» к инциденту.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. Как сообщили в Кремле, БПЛА вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.

Глава государства не пострадал. В момент атаки здания Путина там не было. Он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.

В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

МИД России заявил 4 мая, что нет сомнений, что «за попыткой теракта против Кремля стоит киевский режим». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев не решился бы на такой шаг без одобрения США.