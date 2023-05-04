Тюмень, , 15:52 — REGNUM На урок «Разговоры о важном» дети пришли уже с глубокими знаниями о Великой Отечественной — ведь в семьях хранят воспоминания о военных годах, сказал ИА REGNUM советник по воспитательной работе тюменской школы №89, классный руководитель в одном из пятых классов Илья Ионов.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

4 мая для школьников по всей России проходят уроки «Разговоры о важном», которые посвящены приближающемуся Дню Победы. В этом году в школах проходит и акция «Бессмертный полк».

«Надо сказать, что наша школа еще несколько лет назад, с появления общероссийского «Бессмертного полка» сразу переняла эту традицию, — рассказал Ионов. — Дети, конечно, заинтересованы, и это видно, они сами приносят даже по несколько портретов на «Бессмертный полк».

В этом году школьники «пришли с портретами ветеранов, на классных часах рассказали истории о своих героях, активно участвовали в беседах о Дне Победы и об истории Великой Отечественной», — отметил учитель.

Собеседник подчеркнул — ребята из пятого класса, которым он преподает, также хорошо знают историю войны, хотя по программе этот период проходят позже. Здесь играет роль и семейная память, и то, что в школе с детьми беседуют о подвиге поколения их предков, отметил Ионов.

В тематических линейках «Бессмертный полк в каждой школе», которые 4 мая прошли по всей стране, участвуют ученики всех возрастов, их родители и учителя: все они приходят на мероприятие с портретами участников войны.

Курс «Разговоры о важном», с которым в этом году связана акция «Бессмертный полк в школе», появился в нынешнем, 2022-23 учебном году по инициативе президента Владимира Путина. Задача этих внеурочных занятий, которые проходят в начале каждой учебной недели, — рассказать детям о традиционных духовных и нравственных ценностях и помочь воспитанию патриотизма.

«Народ без памяти не имеет будущего, не зная прошлого, будущего никогда не будет», — отметил президент, выступая 2 февраля на встрече с активистами общественных патриотических и молодёжных организаций, прошедшей в музее-панораме «Сталинградская битва». Путин особо отметил, что в этой встрече приняли участие представители молодежных поисковых отрядов, которые работают на местах боёв, восстанавливая память о погибших «как свидетельство подвигов наших солдат, офицеров, наших отцов, дедов, прадедов».