Вашингтон, 4 мая, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Соединённые Штаты непричастны к атаке беспилотных летательных аппаратов на Кремль. С таким утверждением 4 мая выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

По словам Кирби, власти США ещё не располагают данными о том, что именно произошло, и потому пока не готовы давать оценки этому событию.

Представитель Белого дома уточнил, что видел комментарии пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о причастности Вашингтона к этой атаке.

«Я могу заверить вас, что не было никакого участия Соединённых Штатов. Что бы это ни было, США в этом не участвовали», — сказал он.

Кирби добавил, что, по его утверждению, американские власти не совершают таких действий и не имеют к ним никакого отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 мая, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что совершенная Киевом попытка теракта против Кремля приведёт к эскалации конфликта на Украине, чего на самом деле и хотят США и ЕС. Он так прокомментировал призывы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля не использовать атаку дронов для эскалации.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. Как заявили в Кремле, беспилотники были выведены из строя системами радиолокационной борьбы.