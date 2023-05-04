ДНР, 4 мая, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Российские штурмовики за сутки взяли под контроль два квартала в Артёмовске, сообщил 4 мая во время брифинга официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Отмечается, что речь идёт об уничтожении сил противника в западной части города.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Также известно, что российские военные поразили пункты Центра сил специальных операций националистов «Юг» и подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й мехбригад. Кроме того, уничтожению подверглись склад боеприпасов украинской армии в районе Белогоровки (Луганская Народная Республика) и хранилище топлива украинской группировки войск в районе Кировограда. Помимо этого, оборонное ведомство известило об ударе по подразделениям трёх бригад ВСУ в районе населенного пункта Красное на юго-западной окраине Артёмовска и Григоровки.

Суточные потери украинской армии в живой силе на донецком направлении составили 255 военных, краснолиманском направлении — до 70, на южнодонецком и запорожском направлениях — до 30. За сутки ПВО РФ перехватила девять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Смерч», уничтожила 14 беспилотников, сказал Игорь Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 435 дней. Суточные потери ВСУ под Донецком составили более 385 военнослужащих и наёмников, известило 3 мая Минобороны РФ. Спустя сутки украинская армия потеряла на донецком направлении ещё до 255 военных.