ООН призвали осудить планы Британии по поставкам Киеву снарядов с обеднённым ураном

Москва, , 15:17 — REGNUM Секретариат ООН должен открыто осудить планы Великобритании по поставкам на Украину боеприпасов с обедненным ураном. С таким призывом выступили в Министерстве иностранных дел России.

Поставка вооружения киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства 4 мая, официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о недавних заявлениях заместителя официального представителя генсекретаря ООН Фархана Хака о планах Лондона.

«Складывается впечатление, что в Секретариате ООН заранее готовы «закрыть глаза» на любые действия «коллективного Запада» в поддержку киевского режима, несмотря на то, что они могут иметь серьёзные последствия, в том числе с точки зрения радиологической опасности», ― отметила дипломат.

Так, указала Захарова, токсичные вещества, образующиеся в результате удара боеприпаса с обеднённым ураном, при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьёзных патологий, включая онкологические заболевания.

Дипломат также указала и на то, что ранее Европейский парламент неоднократно принимал резолюции о введении немедленного моратория на дальнейшее использование оружия с обеднённым ураном, однако сейчас «коллективный Запад» старается эту тему больше не поднимать.

«Мы уже привыкли к двуличной и лживой позиции государств западного блока, но крайне разочарованы тем, что представители Секретариата ООН также замалчивают очевидные негативные последствия применения боеприпасов с обеднённым ураном», ― заявила представитель МИД.

Она подчеркнула, что Великобритания должна нести ответственность за свои безрассудные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о намерении поставить Украине боеприпасы с обеднённым ураном. Президент Владимир Путин заявил о том, что Россия будет вынуждена ответить на это решение. Он указал, что снаряды с обеднённым ураном не относятся к оружию массового поражения, однако в зависимости от того, какой материал используется для сердечников снарядов, они могут представлять собой серьёзную угрозу.

Профессор экономики американец Ричард Вольф назвал поставки киевской армии снарядов с обеднённым ураном позорным решением руководства Британии, которое приведёт к углублению конфликта на Украине.

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