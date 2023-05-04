Пашинян в Праге призвал мировое сообщество адресно оценить блокаду Баку Лачинского коридора

Прага, , 15:39 — REGNUM Баку с декабря 2022 года блокирует Лачинский коридор, ведущий в Нагорный Карабах, и мировое сообщество должно дать адресную оценку этим действиям. С таким заявлением 4 мая выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Праге на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петром Фиалой.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что, кроме этого, в Карабах перестал поступать из Армении природный газ, поступающий по трубопроводу, проходящему через азербайджанскую территорию.

«Уже четыре месяца, как в Нагорном Карабахе прекращена подача газа, есть перебои с электричеством, продуктовые товары продаются по талонам, что вызвало гуманитарный кризис», — сказал глава армянского правительства.

Пашинян призвал направить в Карабах международную миссию, чтобы она установила реальную ситуацию. На основании этих данных следует оценить действия Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, Лачинский коридор сначала блокировали азербайджанские активисты, заявив, что их беспокоит «незаконная» добыча полезных ископаемых на территории Карабаха.

23 апреля Азербайджан официально установил пункт контроля в Лачинском коридоре, заявив, что опасается доставки оружия в Карабах. Россия ведёт переговоры с азербайджанской стороной по данному вопросу. Пашинян назвал это «провокацией».

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от жителей населённой армянами непризнанной Нагорно-Карабахской Республики принять азербайджанское гражданство или покинуть регион.