Вашингтон, 4 мая, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Украинской стороне США не разрешали наносить удары за пределами своих границ, не поощряют этого в Вашингтоне и сейчас, заявил 4 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

Zuma/TASS Джон Кирби

«Власти США не поощряют Киев наносить удары за пределами своих границ и не позволят Украине этого делать», — заявил Кирби.

Он добавил, что этот запрет касается и ударов по российской территории.

Аналогичное заявление 3 мая сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, США «точно не позволяли Украине наносить удары за пределами своих границ» с самого начала вооружённого конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 мая возложил на США ответственность за атаку беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая. По его словам, подобные решения принимаются не в Киеве. На то, что атаку на резиденцию президента РФ осуществила украинская сторона, указывают данные спецслужб.