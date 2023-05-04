Жена Петросяна Брухунова ответила на сообщения, что комик попал в реанимацию из-за зубного импланта

Москва, , 15:27 — REGNUM Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла 4 мая появившиеся в СМИ сообщения о том, что он попал в реанимацию. Комик на плановом осмотре и его состояние в порядке, привёл её слова Telegram-канал Zvezdanews.

Артист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Немногим ранее в Сети появилась информация, что госпитализация Петросяна может быть связана с неудачной установкой импланта в кость челюсти. По данным канала, операцию он перенёс ещё в конце апреля, а ухудшение состояния стало причиной госпитализации 1 мая. С воспалением его якобы определили в реанимацию, а позже перевели в отделение челюстно-лицевой хирургии.

ИА REGNUM сообщало о госпитализации артиста 1 мая из квартиры в Хамовниках. На тот момент причиной плохого самочувствия назвали гипертензивную болезнь сердца. Однако впоследствии в разговоре с «Пятым каналом» сам Петросян заявил о плановой проверке здоровья, о завершении которой он впоследствии также сообщил.