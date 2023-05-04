Медведев: атака дронов на Кремль приведёт к эскалации конфликта, чего и хотят США с Евросоюзом

Москва, , 15:05 — REGNUM Совершенная Киевом попытка теракта против Кремля с использованием дронов приведёт к эскалации конфликта на Украине, чего на самом деле и хотят США и ЕС. Об этом 4 написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter.

Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/РИА Новости

Как отметил Медведев, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался против того, чтобы атака дронов на Кремль использовалась для возможной дальнейшей эскалации конфликта.

«Наглый старый дурак. Именно к эскалации конфликта и приведёт теракт, совершённый киевскими властями под руководством США и одобренный руководством ЕС. Это как раз то, чего хотят Вашингтон и многие тупицы в Брюсселе», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 мая, Боррель призвал не использовать атаку украинских беспилотников на Кремль для эскалации конфликта. Также он заявил, что верит президенту Украины, сказавшему, что Киев к инциденту якобы не причастен.

Медведев 3 мая написал в своём Telegram-канале, что попытка атаки украинских дронов против Кремля не оставила России других вариантов, кроме физического устранения украинского руководства. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 4 мая не стал комментировать эти заявления зампреда Совбеза.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина с помощью двух дронов. Как уточнили в Кремле, беспилотники вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.