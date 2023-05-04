Южно-Сахалинск, 4 мая, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В гимназии № 2 Южно-Сахалинска дети в межпраздничные дни не прогуливают уроки — тем более что 4 мая занятия начались с «Разговоров о важном», посвящённых Великой Отечественной войне, сказала ИА REGNUM советник директора гимназии по воспитанию, классный руководитель в одном из 11-х классов Яна Ломова.

Александр Грибовский/РИА Новости Красноармейцы слушают песню. Великая Отечественная война 1941–1945 гг.

«Разговоры о важном» в гимназии проходят каждый понедельник, 4 мая, мы говорили о Дне Победы. В этот же день мы участвовали в акции »Песни Великой Победы», а после уроков был торжественный подъём флага», — рассказала Ломова.

«Разговоры о важном», которые появились в программе российских школ в нынешнем учебном году, хорошо себя зарекомендовали, отмечает педагог. На этом классном часе в начале каждой учебной недели преподаватели беседуют с гимназистами об историческом и культурном наследии, о важных общественных и политических событиях и о традиционных ценностях народов, населяющих Россию, рассказала Ломова.

«Есть темы, которые надо дополнительно разъяснять младшим школьникам, например рассказав им о том, какому событию посвящён День народного единства. Дети охотно задают вопросы, и такой интерактив, в свою очередь, помогает учителям объяснять», — добавила собеседница.

В южно-сахалинских школах, как и по всей России, занятия 4 мая начались с торжественной линейки, которая в этом году впервые стала частью акции «Бессмертный полк». Об инициативе, приуроченной к 78-й годовщине Победы, 2 мая сообщили в пресс-службе Росдетцентра. По сложившейся традиции акций «Бессмертного полка», школьники пришли на линейки с портретами своих предков — участников Великой Отечественной, и почтили их память минутой молчания. В рамках «Разговоров о важном» детям и подросткам рассказывают истории подвигов героев войны, звучат стихи и песни военной поры.

Внеурочное занятие «Разговоры о важном» появилось осенью 2022 года по инициативе президента Владимира Путина. 1 сентября прошлого года глава государства провёл открытый урок в Музейном и театрально-образовательном комплексе в Калининграде. Участниками «Разговоров» тогда стали школьники — победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

На заседании оргкомитета «Победа» 15 ноября президент призвал передавать новым поколениям знания о Великой Отечественной войне. «Крайне важно сформировать мировоззренческую позицию молодёжи по отношению к ключевым вехам нашей истории, прежде всего к таким, как Победа в Великой Отечественной войне — Победа, которая ковалась и на фронте, и в тылу и с которой прямо связана практически каждая российская семья, каждый наш регион, каждый большой и малый город, каждая деревня, каждый посёлок России», — подчеркнул тогда Владимир Путин.

На встрече с ветеранами — участниками войны и блокадниками, которая состоялась 18 января в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда (в этой встрече также участвовали активисты общественных организаций), президент призвал передавать будущим поколениям знания и воспоминания о подвигах ленинградцев, «эти страницы нашей истории, с тем чтобы это навсегда осталось в народной памяти».