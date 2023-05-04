Military Watch Magazine: ВСУ нечем отбиваться от российских управляемых планирующих бомб

Киев, , 14:47 — REGNUM Американский журнал Military Watch Magazine сообщил о бессилии украинских средств противовоздушной обороны против российских управляемых планирующих бомб, которые ВКС используют в качестве дополнения растущей огневой мощи артиллерийских и ракетных ударов.

ВКС России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша ПВО неэффективна против самих бомб, но лучше попытаться сбить российские истребители Су-34, несущие боеприпас», — привело издание слова спикера Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрия Игната.

Военный добавил, что управляемые планируемые бомбы, используемые российской армией, способны пролететь более 70 км до своих целей, что также значительно снижает риск быть сбитыми.

Авторы материала подчеркнули, что на вооружении украинской армии до сих стоят старые модели системы ПВО С-300, которые ограничены дальностью около 100 км. При этом современные российские ПВО того же типа имеют дальность действия 400 км.

Накануне издание Politico сообщило, что на Украину на минувшей неделе прибыли американская система противовоздушной обороны Patriot и обученные её применять украинские военнослужащие. Бойцов ВСУ тренировали на американское военной базе Форт-Силл в штате Оклахома.