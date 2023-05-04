Москва, , 14:44 — REGNUM За прошедшие сутки в рамках спецоперации Вооружённые силы России на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях уничтожили около 65 украинских военных. Об этом 4 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что удары по позициям противника в районах Угледара, Водяного, Великой Новосёлки в ДНР, Червоного, Каменского, Новоданиловки и Малой Токмачки в Запорожской области нанесли штурмовая и армейская авиация, артиллерия группировки войск «Восток».

«За сутки на данных направлениях потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», ― добавил Конашенков.

Кроме того, на херсонском направлении российские подразделения уничтожили до 35 украинских военных. Также Вооружённые силы Украины лишись двух гаубиц, Д-30 и «Мста-Б».

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 3 мая, в Херсонской области российские военные уничтожили четыре беспилотника ВСУ, пытавшихся атаковать населённые пункты региона. Также российские войска пресекли попытку перегруппировки украинских подразделений на правом берегу Днепра. По скоплению живой силы и техники ВСУ удары наносит артиллерия.

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