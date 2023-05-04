ДНР, 4 мая, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Подразделения ВДВ России, ведущие боевые действия в Артёмовске, пресекли попытки украинских войск контратаковать с флангов. Об этом сообщили 4 мая в Министерстве обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости Стелла при въезде в «Артёмовск»

По данным официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, российские штурмовики, продолжая уничтожение противника, овладели двумя кварталами на западе Артёмовска. Подразделения ВДВ, прикрывающие их действия с флангов, пресекли попытки контратак ВСУ.

Помимо этого, за сутки на донецком направлении российские войска уничтожили до 255 украинских военных, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходку «Гвоздика».

Ранее ИА REGNUM писало, что российские войска пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении. В ходе боевых действий также удалось уничтожить до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».