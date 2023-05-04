ВС России поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ЛНР и Херсонской области

Москва, , 14:29 — REGNUM Вооружённые силы России поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух бригад и центра сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом в ходе брифинга 4 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В ЛНР и Херсонской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений двух бригад и центра сил специальной операции ВСУ», — сказал Конашенков.

Как сообщало 4 мая ИА REGNUM, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ пытались осуществить прорыв обороны на артёмовском направлении, однако российские военные сдерживают натиск врага. Эксперт рассказал, что получает информацию, что украинские войска предпринимают попытки наступления на всех направлениях.

В Минобороны 4 мая заявили, что артиллерийские подразделения российских десантников уничтожили на артёмовском направлении опорный пункт ВСУ, создававший помехи для продвижения штурмовых отрядов. Ударами артиллерии удалось уничтожить живую силу противника.