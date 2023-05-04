Модельера Вячеслава Зайцева проводили в последний путь аплодисментами и криками «Браво!»

Щелковский район, Московская область, , 14:25 — REGNUM В Московской области завершилось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым. Его проводили в последний путь в городе Щелково.

Вынос гроба с телом модельера Вячеслава Зайцева из собора Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На кадрах с места прощания, опубликованных «Известиями», видно, как гроб с телом модельера вынесли из храма под аплодисменты.

Друзья, близкие и почитатели таланта Зайцева выкрикивали кутюрье слова благодарности: «Спасибо. Браво, Слава!»

Проводить модельера в последний путь пришли стилист Сергей Зверев, народная артистка России Надежда Бабкина и отец эстрадного певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров.

После отпевания траурный кортеж направился на Здеховское кладбище, где захоронят Зайцева.

Как сообщало ИА REGNUM, модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в Москве на 86-м году жизни. Ранее в тот же день его госпитализировали из-за кровоизлияния в желудке. Пациенту провели компьютерную томографию, потом перевезли в реанимацию, но спасти жизнь модельера врачам не удалось.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Зайцева в связи с его кончиной. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала Зайцева советским и российским первопроходцем в мире моды, который вывел страну на самые престижные подиумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым пройдёт 4 мая

Читайте развитие сюжета: Мария Захарова выразила соболезнования по поводу смерти модельера Зайцева