Щелковский район, Московская область, 4 мая, 2023, 14:25 — ИА Регнум. В Московской области завершилось прощание с модельером Вячеславом Зайцевым. Его проводили в последний путь в городе Щелково.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Вынос гроба с телом модельера Вячеслава Зайцева из собора Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково

На кадрах с места прощания, опубликованных «Известиями», видно, как гроб с телом модельера вынесли из храма под аплодисменты.

Друзья, близкие и почитатели таланта Зайцева выкрикивали кутюрье слова благодарности: «Спасибо. Браво, Слава!»

Проводить модельера в последний путь пришли стилист Сергей Зверев, народная артистка России Надежда Бабкина и отец эстрадного певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров.

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После отпевания траурный кортеж направился на Здеховское кладбище, где захоронят Зайцева.

Как сообщало ИА REGNUM, модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в Москве на 86-м году жизни. Ранее в тот же день его госпитализировали из-за кровоизлияния в желудке. Пациенту провели компьютерную томографию, потом перевезли в реанимацию, но спасти жизнь врачам не удалось.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Зайцева в связи с его кончиной. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала Зайцева советским и российским первопроходцем в мире моды, который вывел страну на самые престижные подиумы.