Повреждённые листы купола Сенатского дворца заменят в течение суток, заявили в Кремле

Москва, , 14:19 — REGNUM Повреждённые атакой беспилотников медные листы на куполе Сенатского дворца в Кремле заменят к завтрашнему дню — к 5 мая, заявила 4 мая пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова.

Сенатский дворец © Максим Блинов/РИА Новости

Об этом в комментариях к кадрам, на которых виден купол, сообщил Telegram-канал SHOT.

4 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по данным хозяйственных служб Кремля, опалено два медных листа, которые покрывают купол. Их в ближайшие часы заменят, «всё будет как новое».

Листы на куполе Сенатского дворца получили повреждения в результате атаки беспилотников, которую, как заявляют в Кремле, осуществила украинская сторона по заданию Вашингтона.

В Москве эту атаку назвали терактом и попыткой покушения на президента Владимира Путина. Глава государства продолжает работу в обычном режиме.