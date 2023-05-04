Москва, 4 мая, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Повреждённые атакой беспилотников медные листы на куполе Сенатского дворца в Кремле заменят к завтрашнему дню — к 5 мая, заявила 4 мая пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова.

Максим Блинов/РИА Новости Сенатский дворец

Об этом в комментариях к кадрам, на которых виден купол, сообщил Telegram-канал SHOT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 мая заявил, что, по данным хозяйственных служб Кремля, опалено два медных листа, которые покрывают купол. Их в ближайшие часы заменят.

Листы на куполе Сенатского дворца получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников, которую, как заявляют в Кремле, Киев осуществил по заданию Вашингтона.

В Москве эту атаку назвали терактом и попыткой покушения на президента Владимира Путина. Глава государства продолжает работу в обычном режиме.