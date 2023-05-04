Обозреватель 19FortyFive Вейхерт назвал жену Байдена Джилл реальным президентом страны

Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Жена президента США Джо Байдена Джилл является реальным руководителем страны, так как обладает большим влиянием на мужа. Об этом заявил американскому военному журналу 19FortyFive бозреватель издания Брэндон Вейхерт.

Президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден © Chris Kleponis/POOL/EPA/TASS

«Доктор Джилл всегда находится в комнате вместе с мужем. Она является ведущим собеседником сотрудников Белого дома каждый раз, когда возникает проблема, требующая участия её мужа-президента», — сказал Вейхерт.

Он отметил, что из-за «немощи» президента многими вопросами занимается его жена и имеет больше влияние на происходящее. По мнению обозревателя, первая леди является «реальной силой, стоящей за троном».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Джилл Байден выступила против проверки умственных способностей мужа. Она назвала эту идею нелепой и заявила, что президент вынослив, совершает длительные поездки, даже продержался девять часов в поезде, когда добирался на Украину.

Джилл Байден также заявила, что её муж должен баллотироваться на второй срок на предстоящих президентских выборах.