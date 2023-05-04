Вашингтон, 4 мая, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Жена президента США Джо Байдена Джилл является реальным руководителем страны, так как обладает большим влиянием на мужа. Об этом заявил американскому военному журналу 19FortyFive бозреватель издания Брэндон Вейхерт.

Chris Kleponis/POOL/EPA/TASS Президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден

«Доктор Джилл всегда находится в комнате вместе с мужем. Она является ведущим собеседником сотрудников Белого дома каждый раз, когда возникает проблема, требующая участия её мужа-президента», — сказал Вейхерт.

Он отметил, что из-за «немощи» президента многими вопросами занимается его жена и имеет больше влияние на происходящее. По мнению обозревателя, первая леди является «реальной силой, стоящей за троном».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Джилл Байден выступила против проверки умственных способностей мужа. Она назвала эту идею нелепой и заявила, что президент вынослив, совершает длительные поездки, даже продержался девять часов в поезде, когда добирался на Украину.

Джилл Байден также заявила, что её муж должен баллотироваться на второй срок на предстоящих президентских выборах.