Трутнев рассказал о бизнесменах, покупающих ТОС «Солнцепёк» для СВО
Вице-премьер Трутнев рассказал о бизнесменах, покупающих огнемётные системы «Солнцепёк» для нужд СВО
Москва, 4 мая, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 4 мая рассказал о предпринимателях, закупающих тяжёлые огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» для нужд российских бойцов.
Говоря о производстве вооружений для спецоперации России на Украине, он признался, что знаком с несколькими людьми, за собственные деньги приобретающими ТОС.
«Я даже знаю группу бизнесменов, которые умудряются покупать «Солнцепёки» и отправлять туда, на фронт», — поделился Трутнев в эфире «Соловьёв Live».
На вопрос о том, как такое возможно и где они приобретают вооружение, он ответил уклончиво.
«Не в гастрономе на углу», — сказал Трутнев.
ТОС «Солнцепёк» представляет собой боевую машину с пусковой установкой на шасси танка Т-72, транспортно-заряжающей машины и неуправляемых реактивных снарядов калибра 220 мм с запалом и горючей смесью, которая облаком распыляется при попадании по цели и фактически становится объёмным взрывом.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские «Солнцепёки» уничтожили опорные пункты ВСУ под Марьинкой.