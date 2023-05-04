Москва, 4 мая, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 4 мая рассказал о предпринимателях, закупающих тяжёлые огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» для нужд российских бойцов.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС «Солнцепёк»

Говоря о производстве вооружений для спецоперации России на Украине, он признался, что знаком с несколькими людьми, за собственные деньги приобретающими ТОС.

«Я даже знаю группу бизнесменов, которые умудряются покупать «Солнцепёки» и отправлять туда, на фронт», — поделился Трутнев в эфире «Соловьёв Live».

На вопрос о том, как такое возможно и где они приобретают вооружение, он ответил уклончиво.

«Не в гастрономе на углу», — сказал Трутнев.

ТОС «Солнцепёк» представляет собой боевую машину с пусковой установкой на шасси танка Т-72, транспортно-заряжающей машины и неуправляемых реактивных снарядов калибра 220 мм с запалом и горючей смесью, которая облаком распыляется при попадании по цели и фактически становится объёмным взрывом.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские «Солнцепёки» уничтожили опорные пункты ВСУ под Марьинкой.