Мариуполь, ДНР, 4 мая, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Первый урок в школе имени металлурга Владимира Бойко в поселке Сартана (Мариупольский район ДНР) начался с «Разговоров о важном», рассказала ИА REGNUM школьный советник по воспитанию Ольга Аювджи.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

«Мы позвали к себе ветерана, представителей администрации нашего посёлка, маму погибшего на передовой солдата», — сказала собеседница.

Поселок Сартана к северо-востоку от Мариуполя, населенный в основном приазовскими греками, был освобожден Народной милицией ДНР в начале марта прошлого года.

Местные школьники считают День Победы своим праздником, все они с гордостью носят георгиевскую ленту, рассказывают о своих предках и о том, как поколение их прадедов участвовало в Великой Отечественной войне, подчеркнула Аювджи.

Уроку «Разговоры о важном» предшествовала утренняя линейка с торжественным выносом флага России, а днем состоялся концерт, приуроченный к акции «Бессмертный полк», рассказала собеседница. Дети будут петь песни военных лет, а также исполнять номера, посвящённые памятной дате.

4 мая в школах по всей России проходят уроки «Разговоры о важном», которые посвящены приближающемуся Дню Победы.

Инициатива провести в школах акцию «Бессмертный полк» появилась на проходившем 13–16 апреля в Сочи форуме «Новая философия воспитания». Идею, которую высказала советник лицея № 51 Ростова-на-Дону Ксения Бирюлина, поддержал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.