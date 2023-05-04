На Ильском НПЗ в Краснодарском крае при атаке беспилотников прогремело три взрыва

Краснодар, , 14:01 — REGNUM Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошёл из-за атаки, предположительно, трёх дронов. Об этом 4 июля рассказали в экстренных службах региона.

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае © Виталий Тимкив/РИА Новости

«В ночь на 4 мая в поселке Ильский на территории местного НПЗ произошло три взрыва, предположительно беспилотников, обломки которых вскоре были обнаружены», — привело слова представителя экстренных служб агентство «Интерфакс».

Он уточнил, что в результате этого один из резервуаров разрушен и ещё на одном произошёл пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 мая губернатор Кубани Вениамин Кондратьев написал, что возникший в резервуаре Ильской НПЗ из-за атаки беспилотника пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров, в работах по ликвидации пожара участвовали 48 человек и задействовали 16 единиц техники.