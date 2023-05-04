Санкт-Петербург, 15 декабря, 2005, 16:08 — ИА Регнум. В Городском суде Санкт-Петербурга сегодня, 15 декабря, начался процесс над четверыми молодыми петербуржцами - братьями Андреем и Александром Дудоревыми, Михаилом Хамзиным и Григорием Манецким, которых обвиняют в убийстве ветерана войны, члена-корреспондента Петровской академии наук Алексея Маленкова, постового милиционера Центрального РУВД Алексея Андреева и еще ряде преступлений. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, дело слушается коллегией присяжных заседателей.

Органами государственного обвинения двоим, Михаилу Хамзину и Андрею Дудореву, вменяется убийство Алексея Маленкова, нападение на которого произошло 22 января 2004 года в подъезде его дома по Богатырскому проспекту. 20 октября 2004 года Хамзин, находившийся в нетрезвом состоянии, был задержан перед Троицким мостом постовым Андреевым. Андреев доставил молодого человека в милицейский пикет, где Хамзин напал на милиционера и убил его. Похитив табельное оружие убитого милиционера, его рацию, служебное удостоверение и мобильный телефон, Хамзин поджег помещение, после чего скрылся. Также подсудимых обвиняют в убийстве подростка, совершенного в декабре 2004 года во время разбойного нападения на квартиру по Ситцевой улице, целью которого было завладение игровой приставкой.