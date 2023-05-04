Москва, , 13:58 — REGNUM Театральный режиссёр и участница «Седьмой студии» Евгения Беркович попала под следствие. В отношении неё возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщила её мать Елена Эфрос.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснила женщина, уголовное преследование связано со спектаклем «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила в 2020 году. Постановка рассказывает о женщинах, решивших заочно выйти замуж за радикальных исламистов и уехать в Сирию. В 2022 году эту постановку удостоили двух премий «Золотая маска».

«На Женю заведено уголовное дело из-за «Финиста». «Оправдание терроризма», — написала Эфрос в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Эфрос также отметила, что дочь не выходит на связь. В рамках уголовного дела в доме у матери режиссёра в Санкт-Петербурге прошёл обыск.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» — это проект независимого театра «Дочери СОСО». Он рассказывает о женщинах, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами, бросали всё и отправлялись в места боевых действий, а затем возвращались на родину в качестве заключённых. В основу «Финиста» легли реальные приговоры и протоколы допросов незадачливых жён террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело по статье об оправдании терроризма возбудили против актёра Алексея Панина. Под уголовное преследование он попал за свой пост в личном микроблоге, где порадовался теракту, совершённому на Крымском мосту. Панину грозит до пяти лет лишения свободы.

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