Жозеп Боррель призвал Москву не «аргументировать» нападением беспилотников обострение конфликта

Брюссель, , 14:16 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по международным делам Жозеп Боррель призвал не использовать атаку украинских беспилотников на Кремль для эскалации конфликта. Обеспокоенность возможными последствиями этого он выразил 4 мая на встрече министров по вопросам развития ЕС в Брюсселе.

Жозеп Боррель © EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС

Боррель, призывая Россию не использовать нападение «как аргумент» для обострения, заявил, что верит президенту Украины, сказавшему, что Киев к инциденту не причастен.

«Нас беспокоит, что это (эскалация. — Прим. ред.) может привести к набору большего числа военных и новым атакам против Украины. Поэтому мы поддерживаем Украину оружием, чтобы Россия прекратила свои атаки», — сказал он.

Атака украинских БПЛА на московский Кремль произошла ночью 3 мая. Президент России Владимир Путин в тот момент там отсутствовал. На кадрах видео инцидента заметно, что беспилотники сбили над куполом Сенатского дворца. В США после этого попытались выяснить, кто отдал приказ об атаке, а госсекретарь Энтони Блинкен не стал осуждать Украину за атаку и заявил, что Штаты «оставляют на усмотрение Украины» решения о том, как «она будет защищаться».