Москва, 4 мая, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал идею председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса («Единая Россия») ограничить места использования электросамокатов и предложил обязать арендодателей таких транспортных средств технически ограничить их максимальную скорость, сообщила 4 мая пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости Люди катаются на электросамокатах

«В сложившихся условиях А. И. Бастрыкин поддерживает идею А. А. Клишаса о запрете езды на электросамокатах по улицам городов, за исключением специально оборудованных мест», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Бастрыкин неоднократно обращал внимание на проблему высокого травматизма из-за электросамокатов. Уже принятых по этому поводу мер оказалось недостаточно, и по России пешеходы, в том числе дети, продолжают получать травмы.

Так, из-за небезопасного использования электросамоката в Ярославле сбили ребёнка, четырёхлетняя девочка в Москве оказалась в реанимации с переломом черепа, три случая наезда на пешеходов зарегистрировали недавно в Санкт-Петербурге.

Поскольку такие случаи могут происходить не только на улицах, но и в парках, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании, которые предоставляют аренду самокатов, технически ограничить их максимальную скорость, подчеркнул Бастрыкин.

Он добавил, что нужно провести исследование и установить скоростной лимит для этих средств передвижения. Также следует проработать и меры возможной ответственности для сервисов аренды электросамокатов.

Депутаты Госдумы разработали поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств». Предлагается обязать владельцев электросамокатов ставить эти транспортные средства на учёт в ГИБДД. Со стороны экспертов поступило предложение ограничить возможность езды на электросамокатах парками и стадионами.